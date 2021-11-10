Названы самые загрязнённые места в доме

Самыми загрязнёнными местами в доме являются подоконники, подлокотники мягкой мебели, выключатели, ручки дверей, а также разделочные доски. Если их вовремя не мыть, там могут начать размножаться опасные для здоровья бактерии. Об этом сообщает Live 24.

Отмечается, что разделочную доску следует не просто мыть, но и дезинфицировать, если на ней резали сырое мясо или рыбу. Также важно, что деревянные доски накапливают больше вредных веществ из-за влажности.

Подлокотники мягкой мебели накапливают человеческий пот, из-за чего в них размножаются патогенные микроорганизмы. Чтобы этого избежать, необходимо использовать чехлы для мебели — их можно многократно стирать.

На подоконнике же размножаются пылевые клещи, а на окнах летом скапливаются бактерии.

При этом главным местом размножения бактерий и микробов считается кухня. Этому способствует влажность, жар от плиты и наличие продуктов. Рекомендуется каждый день вытирать столешницу, чаще менять губки и тряпки.

Ранее сообщалось, что чистота помещения — главное условие безопасного использования кондиционера для отопления. Чтобы избежать скопления бактерий и грибков, нужно своевременно чистить и заменять фильтр кондиционера.