Одна прививка может помочь снизить риск развития рака Онколог Тимофеев назвал помогающую снизить риск развития рака прививку

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Профилактикой развития ряда опухолей является вакцинация от вируса папилломы человека, заявил директор «Бюро по изучению рака» Илья Тимофеев. По его словам, делать такую прививку стоит детям в возрасте 13–15 лет.

Специалист пояснил, что пока данная вакцина не включена в календарь прививок, однако её можно сделать самостоятельно. Прививать стоит как девочек, так и мальчиков, поскольку оба пола являются носителями ВПЧ.

Чем меньше носителей и больше вакцинированных, тем меньше будет заболеваемость, — произнёс Тимофеев в новом выпуске подкаста «Надо разобраться».

Онколог напомнил, что эта прививка значительно снижает риск развития рака шейки матки и образования опухолей головы и шеи. Он также пояснил, что прививку можно сделать и во взрослом возрасте, однако в таком случае эффективность вакцины снизится.

Онколог Михаил Бяхов ранее рассказал, что для обнаружения раковой опухоли человеку по достижении 50 лет следует регулярно проходить обследование. Эксперт при этом добавил, что если у кого-то из родственников была выявлена опухоль, то сдавать анализы нужно еще раньше. Врач подчеркнул, что самостоятельно обнаружить развитие опухоли на ранних стадиях практически невозможно.