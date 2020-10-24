Назван способ распознать коронавирус в бессимптомной форме

https://static.news.ru/photo/70228928-1613-11eb-b001-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бессимптомное течение коронавирусной инфекции можно выявить лишь при помощи теста на COVID-19. Об этом сообщил профессор кафедры вирусологии института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский.

По словам эксперта, тестирование является единственным способом определить заражение, хотя и этот вид исследования не обладает стопроцентной точностью.

Когда человек уже переболел, тогда тест на коронавирус ничего не покажет. Нужно проверять на антитела, — сообщил URA.RU профессор.

Аграновский добавил, что долгосрочных последствий для здоровья у перенёсших COVID-19 бессимптомно возникнуть не должно.

Ранее стало известно, что бессимптомные носители коронавируса на самом деле могут иметь определённые признаки заболевания, но не придавать им значения. Так, люди вспоминают, что незадолго до положительного теста на COVID-19 чувствовали переутомление и головную боль. Также зарегистрированы случаи, когда они отмечали усталость, потливость и резкое похудение.

По данным на 24 октября, российские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 16 521 случай коронавируса. Всего с начала пандемии заболели 1 497 167 человек. Жертвами COVID-19 за последние 24 часа стали 296 пациентов. Общее число летальных исходов в стране достигло 25 821, писал NEWS.ru.