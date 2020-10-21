Назван один их наихудших сценариев распространения коронавируса

https://static.news.ru/photo/0c42f256-139f-11eb-97d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Коронавирус может стать природно-очаговой инфекцией, распространившись среди домашних и сельскохозяйственных животных. Такое предположение 21 октября высказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Вирус, как мы видим, липнет в различные клетки и ткани. Он, безусловно, укоренится в домашних животных, сельскохозяйственных животных и прочих живых объектах, которые не входят в понятие человеческая популяция, — заявил эксперт на XVII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

В этом случае, добавил специалист, COVID-19 станет эндемичной, природно-очаговой инфекцией. Гинцбург подчеркнул, что это будет являться одним из наихудших сценариев распространения коронавируса, так как в борьбе с природно-очаговыми инфекциями человечество никогда не побеждало.

Ранее теледоктор Александр Мясников рассказал о развитии коронавируса у человека. По его словам, COIVID-19 может протекать по четырём сценариям. Так, люди могут переносить болезнь бессимптомно, с симптомами ОРЗ, с осложнениями в виде нетяжёлой пневмонии и в агрессивной форме с тяжёлой пневмонией. Последний вариант является особо опасным для людей с хроническими заболеваниями.

По данным на 21 октября, российские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 15 700 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в стране выявили 1 447 335 заболевших. Лидером по количеству заражённых остаётся Москва — 4389 новых случаев за сутки. Следом идут Санкт-Петербург — 684 заболевших, и Подмосковье — 466. Жертвами COVID-19 за минувшие 24 часа стали 317 человек. Общее количество летальных исходов достигло 24 952. Число выздоровевших увеличилось на 10 952, до 1 096 560 человек, писал NEWS.ru.