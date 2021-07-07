Назван необычный способ отсрочить старость

Продлить жизнь и замедлить старение можно, употребляя шампиньоны. Об этом сообщает издание Pravda.Ru со ссылкой на исследование учёных из Медицинского колледжа штата Пенсильвания.

Исследование показало , что употребление в пищу всего пяти шампиньонов среднего размера в день может защитить от возрастных заболеваний, таких как деменция, болезнь Альцгеймера, рак и болезни сердца.

Такой эффект, по мнению специалистов, связан с тем, что в грибах содержится большое количество антиоксидантов. По их словам, шампиньоны являются самым высоким диетическим источником двух антиоксидантов — глутатиона и эрготионина.

Известно, что оба эти соединения нейтрализуют в организме человека вредные свободные радикалы — нестабильные молекулы, которые могут вызвать повреждение ДНК и хроническое воспаление. Высокий уровень свободных радикалов связан с раком, болезнью Альцгеймера и сердечными заболеваниями.

Учёные также утверждают, что именно свободные радикалы также ответственны и за старение тела.

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