Нарколог рассказал, как выявить алкоголика

Психиатр-нарколог Ивери Кизицкий заявил, что человек, который потребляет алкоголь чаще, чем раз в 14 дней является алкоголиком. Эксперт отметил, что количество выпитого алкоголя не имеет значения. По его мнению, основной причиной алкоголизма в современном мире можно считать невроз. Об этом сообщает портал «Медик Форум».

Люди часто пьют, чтобы снять стресс, поскольку других способов расслабиться они или не знают, или просто ленятся, потому что выпить гораздо проще, чем изменить образ жизни и найти себе занятие по душе, — рассказал Кизицкий.

Он добавил, что излечиться от алкоголизма практически невозможно, так как он хронический. При этом он отметил, что можно добиться ремиссии. Для этого, по его словам, необходимо заниматься лечением невротического расстройства.

Ранее гастроэнтеролог Елена Тюльпина заявила, что изменившийся запах тела может сигнализировать о развитии болезни или химическом отравлении. Эксперт отметила, что если при соблюдении всех правил гигиены от кожи всё равно насыщенно пахнет аммиаком, овечьей шерстью или же и вовсе гнилым мясом, то стоит обратиться к терапевту.

Она добавила, что тело каждого человека обладает своим уникальным запахом. По её словам, запах обусловлен потом, который на поверхности кожи смешивается с микрофлорой на коже человека. Она призвала людей обращать внимание на любые изменения в организме.