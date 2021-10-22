Мясников рассказал о правильном способе измерения давления

Александр Мясников рассказал, как получить правильные цифры при измерении давления. Грубейшей ошибкой будет в этом случае слишком сильное затягивание манжеты, предупредил врач в эфире телеканала «Россия 1».

Не очень сильно. Если вы перетяните манжету, то у вас будет показывать давление больше, чем оно есть, — пояснил специалист.

Мясников посоветовал надевать манжету так, чтобы её край был на два-три сантиметра выше локтевого сустава. Трубка при этом должна быть на внутренней стороне руки, а между манжетой и рукой помещаться палец.

По словам доктора, при измерении давления руку следует положить так, чтобы она находилась на уровне сердца. В противном же случае прибор выдаст показатели выше, чем они есть на самом деле, покажет повышенное давление.

У здорового человека нормальные показатели составляют 119/79, у тех, кто страдает хроническими заболеваниями — 125-139/80.

Ранее Александр Мясников предупредил, что принимать под язык таблетки при повышенном давлении грозит инфарктом и инсультом. В частности, это относится к препарату «Каптоприл».