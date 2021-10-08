Мясников предупредил об опасности приёма под язык таблеток при давлении

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В решении проблем с памятью, возникших во время заболевания коронавирусом или после выздоровления, помогут витамины группы В, запоминание стихов, решение математических задач и разгадывание кроссвордов. Об этом РИА Новости рассказали специалисты Роспотребнадзора.

Они пояснили, что полное восстановление памяти после перенесённого COVID возможно, но это довольно длительный процесс. Обычно восстановительный период составляет полтора-два месяца, но может длиться и до полугода. Универсальной схемы реабилитации...