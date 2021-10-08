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Мясников предупредил об опасности приёма под язык таблеток при давлении

07:42, 10 октября 2021
Мясников предупредил об опасности приёма под язык таблеток при давлении Александр Мясников Фото: drmyasnikov/vk.com
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Александр Мясников предупредил, что принимать под язык таблетки при повышенном давлении грозим инфарктом и инсультом. В частности, это относится к препарату «Каптоприл», сказал врач в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Не снижайте резко давление. У вас криз — все таблетки «под язык» вам запрещены. <...> Ни скорая, ни вы сами не должны этого делать, — рекомендовал медик.

По словам Мясникова, приём подобных препаратов возможен только в больнице и под наблюдением врача.

У вас падает перфузионное давление в коронарных сосудах сердца, в сосудах головного мозга и в почках. Инфаркт, инсульт, острая почечная недостаточность, — пояснил доктор.

Эффективно снизить давление, отметил врач, могут отказ от соли, физические нагрузки, а также отсутствие стрессов, ограничение жидкости и правильное лечение.

Ранее главный врач московской больницы № 51 и телеведущий Александр Мясников рассказал об опасности обезболивающих препаратов. По его словам, эти препараты могут повысить давление и спровоцировать язву желудка.

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