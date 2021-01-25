Мясников рассказал о неочевидном признаке рака

https://static.news.ru/photo/bd45d2d0-5e4a-11eb-8c00-fa163e074e61_660.jpg Александр Мясников Фото: alexander_myasnikov1/instagram.com

Сигнализировать о наличии онкологических заболеваний может образование тромбов, предупредил теледоктор Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Если у человека образовался тромб, нужно пройти полное обследование, чтобы медики могли определить причину его возникновения. Он может образоваться после долгого авиаперелёта или длительного нахождения за рулём автомобиля.

Если есть причина: вы злостный курильщик, вы принимаете гормональные препараты, у вас была операция на бедре или вы были госпитализированы больше чем на три дня — это всё факторы риска, — подчеркнул Мясников.

Медики могут назначить кроверазжижающие препараты на срок до трёх месяцев, если установят точную причину возникновения тромбов, в противном случае человек будет пить такие препараты пожизненно, чтобы исключить повторное возникновение патологии.

Ранее теледоктор предупредил об опасности парного молока. Некипячёный напиток может привести к заражению туберкулёзом, а также к другим серьёзным последствиям для организма. Мясников отметил, что в парном молоке есть разжижающие кровь элементы, которые могут привести к кровотечению, также в напитке есть эстрогены. Они могут навредить детскому здоровью.

Как писал NEWS.ru, Мясников заявил, что охватившая мир эпидемия ожирения опаснее пандемии коронавируса. Около 40% населения планеты страдают от проблем с лишним весом, что приводит к диабету, инсультам, инфарктами и онкологии.