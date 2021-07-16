Мясников объяснил причины роста смертности от COVID-19 в России

Рост смертности от коронавируса в России связан с большим числом заболевших. Об этом заявил главный врач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН.

Смертность осталась на том же уровне — два процента. Когда было 15 тысяч заболевших, смертей было около 300, когда 20 тысяч — 400 и так далее. С этим и связаны все эти рекорды, — цитирует его издание.

Он добавил, что Россия ещё не прошла пик новой волны коронавируса. По его мнению, в стране будут выявляться 30–35 тысяч новых случаев в день. Об этом говорит опыт третьей волны в Европе.

Также Мясников заявил, что никакие ограничения не помогут остановить распространение инфекции. Они только наносят вред экономике. Остановить коронавирус может только вакцинация.

Ранее теледоктор развеял миф, что в результате вакцинации может возникнуть усиление вирусной инфекции на фоне образования антител. По его словам, с момента начала применения вакцин не было задокументировано ни одного такого случая.