Мороженое и вода из холодильника: врач объяснил, как закаливать детей

Закаливание ребёнка — процесс индивидуальный, начиная с воздушных ванн, заканчивая обтиранием и обливанием, рассказал NEWS.ru врач-педиатр Евгений Тимаков. Он отметил, что не стоит детей ограничивать, «укутывать и создавать тепличные условия», а иммунитет наследников укреплять с самого рождения, как только пройдёт первый период адаптации. Спикер добавил, что не стоит запрещать пить воду из холодильника и есть мороженое.

Не ограничивать, не кутать, не создавать тепличные условия. Ребёнок всё равно сталкивается с инфекцией. Всё равно переболеет. Если есть полноценный здоровый образ жизни, хорошее питание, грамотный подход к прогулкам и закаливанию, то это никаким образом плохо не сказывается на иммунитете, — подчеркнул медик.

Тимаков рассказал, что «перегрузка ребёнка дополнительными занятиями» также не скажется пагубно на состоянии детей, но всего должно быть в меру.

Полноценный сон, полноценный отдых, полноценное детство, чтобы ребёнок мог отдыхать и заниматься, скажем так, теми делами, которые создают для него пространственное мышление, ассоциативное мышление, а не только заучивание, — считает педиатр.

Кроме того, Тимаков объяснил разницу между российским здравоохранением и западным. По его словам, за границей иногда отсутствует первичное звено. Невозможно обратиться к специалисту с насморком или температурой — нужно идти и записываться на приём. И только после этого врач общей практики осмотрит пациента и решит, нужны ли дополнительные исследования и серьёзное лечение.

У нас просто не допускают ситуаций, когда нужно идти с осложнениями к врачу. У нас больше профилактическая медицина. У них медицина первичного звена гораздо слабее. Поэтому у нас больше профилактикой занимаются, чтоб потом не лечить серьёзные вещи, — резюмировал Тимаков.

Накануне педиатр отметил, что школьников вакцинировать от коронавируса пока не нужно. Как объяснил специалист, у детей могут возникнуть неблагоприятные реакции от прививки. При этом сами дети достаточно легко переносят заболевание.

Ранее сообщалось, что накануне 1 сентября врачи московских поликлиник атаковали родителей школьников, настойчиво уговаривая их вакцинировать детей. С подобными звонками столкнулись сразу несколько столичных жителей.