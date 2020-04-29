Минздрав восполнит дефицит борющихся с COVID медиков с помощью студентов 

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Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о достигнутой с Министерством образования договорённости привлекать студентов медфакультетов к работе в условиях нехватки медперсонала на фоне пандемии коронавируса.

Мурашко сказал, что подписан с министром Валерием Фальковым соответствующий документ для того, чтобы в эту „красную зону“ привлекать студентов-медиков. Я со своей стороны предложил внедрять эту практику на постоянной основе, — сказал глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов «Интерфаксу».

Ранее Московская область заявила, что приглашает медиков всех профилей со всей России работать вахтовым методом в больницы, специализирующиеся на коронавирусных пациентах. Зарплаты предлагают такие: заведующему инфекционным отделением — от 232 тысяч рублей в месяц, реаниматологу — от 209 тысяч, медсёстрам — от 125 тысяч, санитарам — от 60 тысяч рублей.

По данным на 30 апреля, общее число заражённых в России достигло 106 498 человек. Всего с начала эпидемии в РФ зафиксировано 1073 летальных исхода от COVID-19, выздоровели 11 619 человек, писал NEWS.ru.