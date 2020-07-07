Минздрав одобрил новое лекарство от коронавируса

https://static.news.ru/photo/9970aede-c124-11ea-b051-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Препарат от CОVID-19 «Коронавир», которое разработала компания «Р-Фарм» одобрило российское министерство здравоохранения. Об этом свидетельствуют данные Госреестра лекарственных средств.

Использовать «Коронавир» можно только под наблюдением медиков в условиях стационара. Препарат нельзя применять при беременности и при её планировании, кормящим мамам, а также людям с тяжёлой почечной недостаточностью и людям младше 18 лет.

Средство зарегистрировано по процедуре, которая предусмотрена в условиях угрозы возникновения и ликвидации ЧС, передаёт РИА Новости. Дело в том, что инструкция составлена при ограниченном объёме клинических данных и будет расширяться.

Помимо «Коронавира», «Р-Фарм» совместно с РФПИ создают предприятие с объёмом инвестиций более четырёх миллиардов рублей для борьбы с новой инфекцией. В частности, оно займётся расширением выпуска олокизумаба, препарата от осложнения COVID-19, и производством вакцины.

«Коронавир» стал третьим одобренным препаратом российского производства наряду с «Авифавиром» (производство РФПИ и «ХимРар») и «Арепливиром» компании «Промомед».

Первый в России препарат против коронавируса «Авифавир» получил одобрение Минздрава России 30 мая. Действующим веществом в составе препарата является фавипиравир. Минздрав разрешил провести клинические испытания препарата в лечении коронавируса в конце апреля.

В конце июня Минздрав РФ одобрил применение ещё одного препарата от коронавируса под торговым наименованием «Арепливир». В его составе — то же действующее вещество, что и у «Авифавира». Его сделают бесплатным для граждан РФ в рамках программы обязательного медицинского страхования. Об этом заявил руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев во время беседы с президентом страны Владимиром Путиным. Сейчас Россия экспортирует его в Белоруссию, а интерес к лекарству выразили и некоторые страны Латинской Америки, СНГ и Ближнего Востока.

Как писал NEWS.ru, ранее эксперт объяснил действие лекарства от коронавируса, которое скупил президент США Дональд Трамп.