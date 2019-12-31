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Немецкие врачи рассказали, как организм отреагирует, если полностью отказаться от спиртного. Первые изменения будут заметны уже через неделю.

Улучшится качество сна, повысится работоспособность, начнёт восстанавливаться печень и активнее расщеплять жиры. Не считаются зависимыми, по мнению медиков, те, кто способен отказаться от алкоголя хотя бы два дня в неделю....