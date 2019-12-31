Министерству здравоохранения с 2020 году предаются полномочия по обеспечению лекарственными препаратами россиян, которые имеют два редких заболевания.
Закон обязывает ведомство предоставлять лекарства больных апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра).
До этого данную работу выполняли региональные субъекты в сфере охраны здоровья.
Ранее NEWS.ru писал, что 23 декабря Совет Федерации одобрил закон об организации лечения пациентов с двумя редкими заболеваниями за счёт средств из федерального бюджета.
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