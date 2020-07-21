Минобороны РФ: первая российская вакцина от коронавируса готова

https://static.news.ru/photo/30894fe0-cb13-11ea-bddd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов сообщил об успешном завершении клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции и о том, что вакцина готова.

Окончательные оценки результатов испытаний нашими специалистами и учёными Национального исследовательского центра уже сделаны. На момент выписки все без исключения добровольцы, получив иммунитет от коронавируса, чувствовали себя нормально. Таким образом, первая отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции готова, — привели слова Руслана Цаликова в РИА Новости.

Ранее ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Фёдор Лисицын сообщил, что вакцина может быть передана в производство раньше запланированного срока. Он пояснил, что испытания вакцины в Центре эпидемиологии совместно с 48-м НИИ Минобороны прошли успешно. По словам Фёдора Лисицына, главная задача вакцины — обезопасить тех, кто работает с коронавирусными больными. Испытания вакцины на пожилых людях, детях и беременных женщинах будут проводиться позже, писал NEWS.ru.