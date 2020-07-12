Медики оценили утверждения о вреде масок от COVID-19 для мозга

https://static.news.ru/photo/de8b9298-c423-11ea-a57c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачи развеяли распространяемые в соцсетях мифы о том, что ношение масок вредно для здоровья. Люди опасаются, что, препятствуя свободному доступу кислорода, повязка может повлиять на работу мозга, а также стать не преградой для коронавируса, а, наоборот, сборником возбудителя.

Как пишет Daily Mail, профессор медицины в Университете Восточной Англии Пол Хантер считает, что некоторые проблемы с масками имеют научное обоснование, но в основном они связаны с исследованиями определённого типа масок, известного как респиратор N95. Так, люди видели новости о том, что у носивших такой респиратор медсестёр повышался уровень СО 2 , возникали головные боли и ощущение одышки. Но специалисты объясняют, что, во-первых, медработники вынуждены находиться в таких респираторах в течение 12-часовых смен и не могут их снять даже на несколько секунд, в отличие от рядовых пользователей. Тем более что для обычных граждан ношение средства защиты такого типа является в целом излишним. Людям достаточно использовать простые марлевые или тканевые маски.

Ещё одно утверждение, распространяемое в социальных сетях, заключается в том, что ношение маски повышает вероятность инфицирования COVID-19, поскольку материал «улавливает» заражённые капельки. Эпидемиолог профессор Кит Нил из Ноттингемского университета называет это утверждение глупостью. Он объясняет, что повязки нужны в первую очередь больным людям, чтобы не распространять инфекцию на окружающих.

Маска для того, чтобы вы не распространяли болезнь: вы не можете заразить себя, если вы уже заражены, — приводит издание его слова.

Чтобы маска не стала сборником коронавируса, её необходимо своевременно менять. Кроме того, нет никаких оснований для курсирующих в Сети утверждений о том, что маски подавляют иммунную систему, повышая вероятность инфицирования.

Маски могут препятствовать проникновению возбудителя в ваш рот или нос, поэтому иммунная система и не срабатывает, но это не значит, что она подавляется, — говорит профессор Нил.

Однако основным механизмом заражения коронавирусом считается передача инфекции воздушно-капельным путём от человека к человеку. В качестве меры безопасности в данном случае эффективнее всего работает медицинская маска. Учёные доказали, что довольно быстро после того, как власти разных стран обязали своих граждан носить повязки, люди стали реже заболевать. Так, за месяц в Италии число случаев COVID-19 снизилось на 78 тысяч человек, в Нью-Йорке — на 66 тысяч, писал NEWS.ru.