Обнаружен новый симптом коронавируса

https://static.news.ru/photo/45e398a8-3bef-11eb-af81-fa163e074e61_660.jpg Фото: : Сергей Булкин/NEWS.ru

Группа исследователей из Исландии обнаружила новый симптом коронавирусной инфекции. Они считают, что миалгия и COVID-19 связаны.

Миалгия — боль в мышцах, сухожилиях, связках, мягких соединительных тканях, а также в костях и органах — обнаружилась у большинства пациентов (55%). Выборка проводилась с 17 марта по 30 апреля, удалось выявить 1564 случая заражения SARS-CoV.

При этом, помимо миалгии, в числе наиболее распространённых симптомов была головная боль (51% пациентов) и кашель (49%). Лихорадка и затруднённое дыхание встречались заметно реже, чем ожидалось, сообщает British Medical Journal.

Учёные отмечают, что симптомы у пациентов с лёгкой формой COVID-19 могут отличаться. Самыми распространёнными признаками заболевания у этой категории пациентов они называют головную боль, потерю обоняния и заложенность носа. При этом обонятельные симптомы наиболее распространены в более молодых возрастных группах.

Ранее медики из Швейцарии рассказали о признаках COVID-19, которые сохраняются у некоторых заболевших до полутора месяцев и больше. При этом специалисты отмечают, что чаще всего эти симптомы проявляются у людей, болевших в лёгкой форме и находящихся на амбулаторной форме лечения.

Главными симптомами такого течения болезни являются усталость, потеря запаха и вкуса, одышка и кашель. Эксперты ввели для этого феномена даже термин «длительный COVID».

Ранее NEWS.ru сообщал, что обоняние у человека пропадает не только при коронавирусе, но и при острых респираторных заболеваниях. Особенностью ОРВИ является то, что слизистая полости носа забита, в ней скапливается слизь и возникает чувство заложенности. При коронавирусе сначала теряется обоняние, но без отёков слизистой полости носа, то есть без насморка, пояснила врач-терапевт Елена Селькова.