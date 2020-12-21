Медведев: на первое полугодие россиянам необходимо 45 млн доз вакцины

Жителям России на первое полугодие 2021 года необходимо 45 млн доз вакцины от коронавируса. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании о масштабировании производства и внедрения отечественных вакцин против COVID-19.
Согласно оценкам Министерства здравоохранения, это более 45 млн доз на первые шесть месяцев следующего года, — сказал он.
Медведев также рассказал, что соглашения об организации производства российской вакцины от COVID-19 заключены с восемью площадками в «целом ряде стран».
Кроме того, он сообщил о планах запустить горячую линию по вопросам транспортировки вакцины от инфекции в начале 2021 года.
Ранее, как писал NEWS.ru, руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что российская вакцина «Спутник V» эффективна в том числе против мутировавших форм коронавируса.
Глава НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что в гражданском обороте в России вскоре окажутся 500 тысяч доз вакцины от коронавируса. «Спутник V» производят уже пять предприятий, которые в январе 2021 года должны выйти на производство 5–6 млн доз в месяц.