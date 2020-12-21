Медведев: на первое полугодие россиянам необходимо 45 млн доз вакцины

https://static.news.ru/photo/cc6fe666-438c-11eb-bf16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Жителям России на первое полугодие 2021 года необходимо 45 млн доз вакцины от коронавируса. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании о масштабировании производства и внедрения отечественных вакцин против COVID-19.

Согласно оценкам Министерства здравоохранения, это более 45 млн доз на первые шесть месяцев следующего года, — сказал он.

Медведев также рассказал, что соглашения об организации производства российской вакцины от COVID-19 заключены с восемью площадками в «целом ряде стран».

Кроме того, он сообщил о планах запустить горячую линию по вопросам транспортировки вакцины от инфекции в начале 2021 года.

Ранее, как писал NEWS.ru, руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что российская вакцина «Спутник V» эффективна в том числе против мутировавших форм коронавируса.

Глава НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что в гражданском обороте в России вскоре окажутся 500 тысяч доз вакцины от коронавируса. «Спутник V» производят уже пять предприятий, которые в январе 2021 года должны выйти на производство 5–6 млн доз в месяц.