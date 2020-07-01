Медики назвали самый незаметный симптом рака лёгких

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Специалисты из Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) назвали симптом рака лёгких, который часто пропускают и не воспринимают всерьёз. На него жалуются порядка четверти страдающих этим видом онкологии пациентов.

Специалисты отмечают, что рак лёгких очень трудно выявить на ранней стадии. Его признаки — одышку, кашель, непривычно сильную усталость и охриплость голоса — часто принимают за симптомы других заболеваний. В то же время порой незамеченным остаётся такой симптом, как боли в спине, схожие с теми, что бывают при растяжении.

По словам специалистов, причиной болей является давление злокачественного новообразования на нервные окончания, расположенные в позвоночнике.

Такие ощущения могут быть обусловлены давлением, производимым опухолью на нервы в позвоночнике, — поясняют учёные.

При возникновении таких болей специалисты рекомендуют как можно быстрее пройти обследование у врача, передаёт издание argumenti.ru.

Ранее, как писал NEWS.ru, онколог Елена Гудкова назвала признаки, по которым можно выявить развитие рака. По её словам, на появление онкологических заболеваний может указывать не проходящий в течение долгого времени кашель, охриплость голоса при отсутствии простуды и затруднения при глотании слюны. О развитии рака в толстом или тонком кишечнике может говорить частая диарея или запор. Кроме того, признаком онкологии может являться увеличение лимфатических узлов, не проходящее до четырёх недель.