https://static.news.ru/photo/6aabd3d2-c682-11e9-8744-fa163e074e61_660.jpg Фото: J.M. Guyon/CandyBox/Global Look Press

Онколог Елена Гудкова назвала признаки, по которым можно выявить развитие рака.

Как передаёт её слова «Медикфорум» , на появление онкологических заболеваний может указывать не проходящий в течение долгого времени кашель, охриплость голоса при отсутствии простуды и затруднения при глотании слюны. О развитии рака в толстом или тонком кишечнике может говорить частая диарея или запор.

Кроме того, признаком онкологии может являться увеличение лимфатических узлов, не проходящее до четырёх недель. Также на это может указывать изжога, резкое похудение, лихорадка, изменение внешнего вида родинок, долго не заживающие язвы на коже или во рту и потливость по ночам.

Ранее News.ru писал о том, что жительница Канады Трейси Френч, страдающая от онкологии, назвала ранний симптом своего заболевания. По её словам, первым предвестником рака стал маленький прыщик, на который она поначалу не обратила никакого внимания.