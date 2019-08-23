Онколог Елена Гудкова назвала признаки, по которым можно выявить развитие рака.
Как передаёт её слова
Кроме того, признаком онкологии может являться увеличение лимфатических узлов, не проходящее до четырёх недель. Также на это может указывать изжога, резкое похудение, лихорадка, изменение внешнего вида родинок, долго не заживающие язвы на коже или во рту и потливость по ночам.
Ранее News.ru писал о том, что жительница Канады Трейси Френч, страдающая от онкологии, назвала ранний симптом своего заболевания. По её словам, первым предвестником рака стал маленький прыщик, на который она поначалу не обратила никакого внимания.