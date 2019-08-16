https://static.news.ru/photo/ffda0f1c-c0b7-11e9-8431-fa163e074e61_660.jpg Фото: McPHOTOf/blickwinkel/Global Look Press

Жительница Канады Трейси Френч, страдающая от онкологии, назвала ранний симптом своего заболевания. По её словам, первым предвестником рака стал маленький прыщик, на который она поначалу не обратила никакого внимания.

Спустя какое-то время он начал воспаляться и превратился в красное чешуйчатое высыпание. Женщина обратилась в больницу, где у неё диагностировали плоскоклеточный рак кожи. Врачи решили сделать операцию и удалили новообразование. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, пишет The Sun .

Ранее медики назвали самые первые симптомы рака лёгких. Самым главным признаком недуга является сухой кашель. Если он появился спонтанно, следует как можно скорее обратиться к врачам и пройти обследование, чтобы выяснить природу его появления. Вторым важным симптомом онкологии лёгких является осиплость и боли в грудной клетке, писал News.ru.