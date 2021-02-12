Медики назвали признаки суперраспространителей коронавируса

https://static.news.ru/photo/8283520c-6d3c-11eb-aab9-96000091f725_660.jpg Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Американские учёные выяснили, что количество выдыхаемых частиц коронавируса различается в зависимости от возраста, индекса массы тела и стадии заболевания. Свои выводы они сделали на основе анализа данных 194 заболевших.

Исследование показало, что суперраспространителями смертельной инфекции чаще всего становятся люди старшего возраста, страдающие от избыточного веса. Такие пациенты выдыхали в три раза больше «заражённых» капель вируса, чем представители других исследуемых групп.

Такие же данные показали исследования учёных группы приматов с COVID-19. Специалисты пришли к выводу, что 18% инфицированных ответственны за 80% передач вируса.

Также выяснилось, что по мере прогрессирования заболевания количество капель вируса увеличивается, достигая максимума через неделю после заражения, затем снижалось до нормального уровня через две недели. Кроме того, по мере развития болезни размер частиц вируса уменьшался до одного микрона на пике заражения, становясь еще опаснее, сообщает MedicalXpress.

Ранее замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского при Роспотребнадзоре Татьяна Руженцова заявила, что в данный момент во всём мире существует примерно 40 тысяч вариантов возбудителя коронавирусной инфекции. В ходе онлайн-семинара «Грипп и острые респираторные инфекции: диагностика, терапия и профилактика» она рассказала, что специалистам известно о большом количестве накопленных штаммов.

По словам эксперта, основные мутации сгруппированы экспертами в семь основных групп, которые постепенно распространяются по различным странам. В связи с этим следует быть готовыми оперативно модифицировать вакцины, чтобы сохранять их эффективность в борьбе с пандемией коронавируса, писал NEWS.ru.