Медик призвала россиян отказаться от фастфуда из-за угрозы диабета

Фастфуд экономит время и деньги и даже иногда полезен, если это не гамбургеры с колой и картофелем фри, а свежевыжатый сок или салат, однако в первом случае такие блюда вредны и их следует избегать «всеми путями», рассказала NEWS.ru врач-гастроэнтеролог Марина Чижикова. Таким образом она отреагировала на нежелание 54% опрошенных россиян отказываться от «быстрой еды».

Медик напомнила, что к вредной пище относятся и растворимые каши, и лапша быстрого приготовления. Врач подчеркнула, что увлечение подобной диетой может закончится сахарным диабетом второго типа.

Фастфуд вреден из-за своей слишком высокой калорийности, большого количества углеводов, жиров, пищевых добавок, ароматизаторов и стабилизаторов вкуса. Свежие продукты для приготовления фастфуда обычно не используются, чаще всего это замороженные продукты не слишком высокого качества. Углеводы — это наша энергия, да. А энергию надо тратить в первую очередь на физические нагрузки. Поэтому, поглощая огромное количество фастфуда, нужно иметь очень высокие физические нагрузки, — добавила Чижикова.

Эксперт отметила, что при сидячем образе жизни от фастфуда лучше отказаться полностью, а лучшим источником углеводов в этом случае станут каши из цельнозерновых круп.

Как сообщалось ранее, 54% россиян не собираются отказываться от «быстрой еды». Из них 8% употребляют её несколько раз в месяц, а 2% готовы есть его каждый день. При этом 46% опрошенных россиян стараются вообще не есть блюда быстрого питания. Чуть более половины респондентов употребляют фастфуд из-за его интенсивного вкуса, для 23% это способ быстро перекусить, а 17% искренне любят такие блюда. Наибольшей популярностью пользуются чизбургеры, гамбургеры и их вариации (49% случаев), куриные ножки или крылышки (20%), а также роллы в лепёшке (16%).

Ранее врач-диетолог Маргарита Королёва назвала полуфабрикаты и фастфуды в числе самых вредных продуктов для тех, кому уже больше 30 лет. По её словам, такие продукты состоят из полностью искусственных компонентов и очень тяжело усваиваются организмом, который после 30 лет становится более уязвим к внешним факторам.