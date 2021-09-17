Диетолог назвала самые вредные продукты, которые нельзя есть после 30 лет

Самые вредные продукты для тех, кому уже больше 30 лет — это всевозможные рафинированные изделия, среди которых полуфабрикаты и фастфуды. Об этом «Царьграду» сообщила кандидат медицинских наук врач-диетолог Маргарита Королёва.

Пищевая промышленность работает над формулами продуктов, чтобы привлечь наше внимание и создать условия для формирования даже зависимости от этих продуктов. Их делают вкусными, их красиво подают, им обеспечивают сохранность на прилавке на недели и месяцы, даже годы, — отмечает эксперт.

По её словам, такие продукты состоят из полностью искусственных компонентов и очень тяжело усваиваются организмом, особенно после 30 лет. То есть примерно к этому возрасту начинается резкое снижение экспрессии генов, а организм становится более уязвим ко всем внешним факторам.

Функционал тела, наше настроение, наш внешний вид во многом определяется тем, что мы кладём себе в тарелку, что мы употребляем, что лежит у нас в холодильнике, чему мы отдаём предпочтение, — сообщила врач.

Диетолог считает, что лучше всего употреблять продукты натурального происхождения, где была минимальная обработка с целью сохранения питательных компонентов и минералов. Так, можно отдать предпочтение сезонным продуктам из регионов, а также вернуть привычку готовить еду дома, а не заниматься перекусами.

Ранее врач-диетолог Тамара Прунцева рассказала, что самыми вредными блюдами из картофеля являются те, при приготовлении которых используется жарка во фритюре. При этом правильно приготовленный корнеплод — источник большого количества витаминов, есть его можно практически каждый день.