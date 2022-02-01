Россияне заявили, что не собираются отказываться от фастфуда

Более половины россиян (54%) не собираются отказываться от фастфуда, из них 8% употребляют его несколько раз в месяц, а 2% готовы есть его каждый день, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование медиахолдинга Rambler&Co. При этом 46% опрошенных россиян стараются вообще не есть блюда быстрого питания.

Отмечается, что чуть более половины респондентов употребляют фастфуд из-за его интенсивного вкуса, для 23% это способ быстро перекусить, а 17% искренне любят такие блюда. Наибольшей популярностью пользуются чизбургеры, гамбургеры и их вариации (49% случаев), куриные ножки или крылышки (20%), а также роллы в лепёшке (16%)

Из тех, кто избегает такой пищи, 80% считают её вредной, 16% не нравится вкус, а 3% соблюдают диету. При желании попробовать фастфуд 28% стараются выбрать из ассортимента быстрого питания что-нибудь менее калорийное, 22% заглушают желание другими блюдами, а 10% проявляют силу воли и отказываются от этой идеи.

В исследовании, которое проводилось на портале «Рамблер» с 28 по 31 января, приняли участие 400 тысяч пользователей, среди них 70% мужчин и 30% женщин.

Ранее врач-диетолог Маргарита Королёва назвала полуфабрикаты и фастфуды в числе самых вредных продуктов для тех, кому уже больше 30 лет. По её словам, такие продукты состоят из полностью искусственных компонентов и очень тяжело усваиваются организмом, который после 30 лет становится более уязвим к внешним факторам.

Диетолог считает, что лучше всего употреблять продукты натурального происхождения, где была минимальная обработка с целью сохранения питательных компонентов и минералов. Так, можно отдать предпочтение сезонным продуктам из регионов, а также вернуть привычку готовить еду дома, а не заниматься перекусами.