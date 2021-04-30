Медик из Японии рассказал, как замедлить процессы старения

https://static.news.ru/photo/0bf152f6-ab2b-11eb-99ee-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Возникающее у человека ощущение старения говорит об отсутствии необходимой физической нагрузки. Чтобы замедлить процессы старения, следует делать регулярную растяжку. Об этом рассказал японский доктор Хироси Хираидзуми журналистам Nihon Keizai.

Мышцы, идущие вертикально от талии к передней части тазобедренного сустава, а также подвздошно-поясничные мышцы становятся жёсткими и создают нагрузку на поясницу, — объяснил специалист.

По словам медика, старение в молодом возрасте возникает у человека в том числе из-за удалённой работы, когда функции тела деактивируются.

Упражнения полезные для здоровья можно делать на любой лестнице. Наклоны к перилам с ровной спиной позволят размять шею, выпады с ногой, зафиксированной на пару ступенек выше, позволят расслабить подвздошно-поясничные мышцы. Хираидзуми подчеркнул, что такие тренировки позволяют улучшать кровообращение в теле, а также активировать метаболизм мышц. Это необходимо для замедления процессов старения в организме.

Ранее системный биолог и эксперт в области долголетия Эндрю Стил назвал привычки, замедляющие процесс старения. По его словам, необходимо регулярно заниматься физической активностью, добавить в рацион большое количество овощей, отказаться от пищевых добавок, а также следить за давлением, пульсом, отказаться от необычных диет и поддерживать здоровье зубов. Биолог утверждает, что достаточной нормой физической активности будет десять минут регулярных прогулок. Также в ходе тренировок не следует перегружать себя, чтобы не получить обратный эффект — сокращение продолжительности жизни.