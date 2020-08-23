Мантуров заявил о намерении сделать прививку от COVID-19

https://static.news.ru/photo/073ff1fe-e538-11ea-a26e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил о намерениях вакцинироваться от коронавируса. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции.

Конечно. Сто процентов, — цитирует его ТАСС.

Ранее Мантуров спрогнозировал производство двух миллионов доз вакцины от коронавируса в месяц к концу 2020 года. По его словам, к производству должны подключиться три предприятия: «Биннофарм», «Р-фарм» и «Генериум».

Как информировал NEWS.ru, первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована Минздравом 11 августа. Уже выпущена первая партия препарата. Эта «прививка» является двухкомпонентной, а основой её являются аденовирусы.

Центр Гамалеи уже представил инструкцию по медицинскому применению вакцины, а любое её использование, как заявил разработчик, будет проходить под жесточайшим контролем. Однако у «Спутника V» есть и противопоказания — беременным и кормящим матерям делать такую прививку нельзя.