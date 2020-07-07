Малышева уверена, что второй вспышки коронавируса в России не будет

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Россия прошла вспышку коронавирусной инфекции и второй волны, скорее всего, не будет. Такого мнения придерживается телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева.

Она подчеркнула, что в России растёт количество проведённых тестов, а смертность остаётся на прежнем уровне, что означает её снижение.

Малышева отметила, что теперь врачи не считают коронавирус таким заразным, как думали ранее. В среднем один заболевший СOVID-19 заражает двух-трёх человек, а по новым данным одного-двух. Больной риновирусом в среднем заражает шесть человек, заболевший корью — около 16 человек.

В настоящее время телеведущая находится в Нью-Йорке. Она отметила, что в штате до сих пор не сняты карантинные меры, несмотря на снижение смертности.

При этом в Москве всё открыто, а в Нью-Йорке всё закрыто, — отметила Малышева.

NEWS.ru писал, что Малышева улетела в США к своим внукам, поскольку у неё начался долгожданный отпуск. Интернет-пользователи сфотографировали теледоктора в самолёте, следующем из Москвы в Нью-Йорк. Юзеры считают, что она намерена провести время в пригороде американского городка в своём роскошном особняке.

По данным на 7 июля, в России зарегистрировано 694 230 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 629.