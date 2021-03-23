Малышева назвала самые вредные для кожи привычки

https://static.news.ru/photo/3678feb0-8b97-11eb-aa2b-96000091f725_660.jpg Фото: kati/imageBROKER.com/Global Look Press

Врач и телеведущая Елена Малышева перечислила привычки, которые наносят наибольший вред коже.

По её словам, в первую очередь необходимо хорошо очищать лицо от макияжа перед сном.

Акне и пересушенная кожа — вот что может ждать людей, которые не смывают кожный жир и косметику после трудового дня, — предупредила она.

Крайне вреден и никотин, снижающий приток крови к коже, которая в результате недополучает кислород. Малышева отметила, что в летний период не стоит забывать о защитных средствах, так как солнце ежеминутно старит кожу.

На четвёртое и пятое место среди самых вредных для кожи привычек врач поставила любовь к сахару и простым углеводам, а также выдавливание прыщей, которое чревато заносом инфекции или появлением шрама, передаёт ФАН.

Как писал NEWS.ru, ранее Малышева рассказала, что многие люди уверены, что больше всего витамина С содержится в лимонах, апельсинах и других цитрусовых. Но это не так. Рекордсменами в этом смысле являются болгарский перец и чёрная смородина.