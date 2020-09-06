Малышева назвала пятёрку самых страшных болезней

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Телеведущая и врач Елена Малышева заявила, что на фоне новостей о коронавирусе люди стали забывать о других заболеваниях, которые представляют для человечества гораздо большую угрозу. Это туберкулёз, гепатит В, пневмония, СПИД и малярия.

COVID-19 в статистике ежедневных смертей в мире занимает 17 место, тогда как в пятёрку лидеров входят туберкулёз, гепатит В, пневмония, СПИД и ВИЧ, а также малярия, — сказала в эфире Первого канала Малышева.

Она уточнила, что с этими болезнями так и не удалось справиться, несмотря на наличие вакцин и лекарств. Коронавирус же, по её словам, не самая страшная и, «похоже, вообще не страшная болезнь».

Как писал NEWS.ru, ранее Малышева заявила, что детям бесполезно носить медицинские маски для защиты от коронавируса. По её словам, в Соединённых Штатах Америки зафиксировано два случая гибели детей, которые находились в масках. У детей несовершенная система дыхания, кроме того, они не представляют никакой угрозы для взрослых, считает телеведущая.

На территории России за прошедшие сутки медики выявили 5195 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 6 сентября сообщили представители федерального оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19. В общей сложности коронавирусом уже заразились 1 025 505 россиян. С начала пандемии в России скончались 17 820 человек с диагностированным COVID-19. 61 пациент умер за последние 24 часа. Российские врачи вылечили от коронавируса 840 949 граждан РФ. Из больниц по выздоровлении за прошедшие сутки были выписаны 2823 пациента.