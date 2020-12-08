Малышева назвала опасные для человека комнатные растения-убийцы

Телеведущая Елена Малышева рассказала о популярных комнатных растениях, которые «могут убить» своих хозяев, так как представляют опасность для организма человека. Врач также призвала не размещать вообще никаких растений в детских комнатах.
По словам Малышевой, наиболее опасны популярные в народе диффенбахия, монстера и антуриум. Сок диффенбахии, по её словам, является ядовитым. При попадании на слизистую оболочку он может спровоцировать отёк. Малышева напомнила, что это растение содержит оксалат кальция,
Не менее опасным является и популярное у россиян растение монстера, которое с наступлением темноты начинает активно выделять углекислый газ. Кроме этого, монстера, как и диффенбахия, содержит оксалат кальция. Это растение Малышева также назвала ядовитым.
Опасным для человека также является антуриум, сказала врач и телеведущая. Взаимодействие с антуриумом может вызвать даже анафилактический шок, так как в растении содержатся вещества, стимулирующие выработку гистамина при попадании на кожу, вследствие чего может начаться резкая аллергическая реакция.
Малышева также заявила, что в школах не следует выставлять вообще никакие растения. Этот же совет врач и её коллеги дали родителям, призвав их не ставить даже безопасные растения в детские комнаты, так как на их листве совершенно точно скапливается большое количество пыли, а в грунте нередко поселяется грибок.
Как сообщал NEWS.ru, флористы ранее уже обращали внимание на то, что россияне нередко ставят в квартирах растения, которые убивают иммунитет. Они не рекомендуют держать дома диффенбахию, олеандр и кротон.
Между тем,на фоне введения новых ограничительных мер из-за пандемии коронавируса в октябре 2020 года россияне резко увеличили расходы на комнатные растения.