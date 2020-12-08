Малышева назвала опасные для человека комнатные растения-убийцы

https://static.news.ru/photo/b2915846-3997-11eb-9954-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Елена Малышева рассказала о популярных комнатных растениях, которые «могут убить» своих хозяев, так как представляют опасность для организма человека. Врач также призвала не размещать вообще никаких растений в детских комнатах.

По словам Малышевой, наиболее опасны популярные в народе диффенбахия, монстера и антуриум. Сок диффенбахии, по её словам, является ядовитым. При попадании на слизистую оболочку он может спровоцировать отёк. Малышева напомнила, что это растение содержит оксалат кальция, передает РИА Новости.

Не менее опасным является и популярное у россиян растение монстера, которое с наступлением темноты начинает активно выделять углекислый газ. Кроме этого, монстера, как и диффенбахия, содержит оксалат кальция. Это растение Малышева также назвала ядовитым.

Опасным для человека также является антуриум, сказала врач и телеведущая. Взаимодействие с антуриумом может вызвать даже анафилактический шок, так как в растении содержатся вещества, стимулирующие выработку гистамина при попадании на кожу, вследствие чего может начаться резкая аллергическая реакция.

Малышева также заявила, что в школах не следует выставлять вообще никакие растения. Этот же совет врач и её коллеги дали родителям, призвав их не ставить даже безопасные растения в детские комнаты, так как на их листве совершенно точно скапливается большое количество пыли, а в грунте нередко поселяется грибок.

Как сообщал NEWS.ru, флористы ранее уже обращали внимание на то, что россияне нередко ставят в квартирах растения, которые убивают иммунитет. Они не рекомендуют держать дома диффенбахию, олеандр и кротон.

Между тем,на фоне введения новых ограничительных мер из-за пандемии коронавируса в октябре 2020 года россияне резко увеличили расходы на комнатные растения.