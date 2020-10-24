Флорист назвала комнатные растения — убийцы иммунитета

https://static.news.ru/photo/d488f5f4-17e5-11eb-a84c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Далеко не все комнатные растения являются безвредными для человека, некоторые из них, напротив, представляют опасность для людей с ослабленным иммунитетом, заявила ландшафтный и фитодизайнер Анна Скворцова.

В тёмное время суток растения в комнате поглощают кислород и выделяют углекислый газ, напомнила она. При этом среди комнатных растений есть откровенно опасные виды, сообщает РИА Новости.

Например, диффенбахию, олеандр и кротон не рекомендую держать в спальнях — эти растения ядовиты, работать с ними нужно в перчатках и обязательно мыть руки после манипуляций, будь то пересаживание или обрезка листьев, — заявила она.

К опасным для иммунитета растениям Скворцова отнесла пахистахис и антуриум. Они также являются ядовитыми, однако помимо прочего, способны ослаблять иммунитет человека. Такие растения флорист рекомендует держать не в комнатах, а на открытых верандах, а также подальше от детей и людей со слабым иммунитетом.

Антуриум и пахистахис — популярные вечнозелёные растения, которые красиво цветут и пользуются большой популярностью у любителей комнатных растений. Эти цветы выглядят очень эффектно, поэтому фитодизайнеры нередко используют их для оформления как жилых помещений, так и офисов.

Как сообщал NEWS.ru, ранее главврач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников перечислил способы, которые помогут укрепить иммунитет в сезон простуд. Для этого, как минимум, необходимо исключить ряд вредных привычек.

Иммунолог Георгий Викулов перед этим также призвал россиян менять свои привычки ради укрепления иммунитета к COVID-19.