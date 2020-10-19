Врач назвал способы повысить иммунитет в период пандемии

https://static.news.ru/photo/14041840-1268-11eb-be7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ashish Vaishnav/Keystone Press Agency/Global Look Press

Личный уровень защиты от коронавируса может повысить любой россиянин, для этого достаточно сменить привычки. Так считает директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог Георгий Викулов.

Основной защитой от вирусов является иммунная система. Подготовить её к сезонным вирусным заболеваниям способен любой человек. Для начала нужно сделать регулярными занятия физкультурой, отметил Викулов в беседе с радио Sputnik.

На иммунную систему влияют регулярные физические упражнения или, наоборот, их отсутствие. Малоподвижный образ жизни отрицательно влияет на иммунитет. Что касается избыточной физической нагрузки, включая спорт, то сверхнагрузка всегда отрицательно сказывается на иммунитете, — пояснил иммунолог.

Он добавил, что также необходимо изменить и привычки в еде.

Из внутренних факторов на иммунитет влияет состояние сердечно-сосудистой системы, которое связано, в частности, с уровнем холестерина. Поэтому поглощение насыщенной жирами пищи с последующим ростом уровня холестерина отрицательно сказывается на иммунитете, — считает врач.

Немаловажным, по мнению Викулова, является и отказ от вредных привычек, которые подрывают иммунитет. Тем, кто намерен укрепить свою защиту от вирусов, следует забыть о табаке и алкоголе, подчеркнул иммунолог.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Георгий Викулов рассказал о необходимости соблюдения белкового питания для повышения иммунитета. По его словам, белок необходим для иммунитета, поэтому какие-то ограничивающие потребление белков диеты, голодание сказываются очень плохо. Помимо этого, Викулов посоветовал спать не менее 6–8 часов в сутки.