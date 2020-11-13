В 2020 году россияне резко увеличили расходы на комнатные растения

На фоне введения новых ограничительных мер из-за пандемии коронавируса в октябре 2020 года россияне резко увеличили расходы на комнатные растения.
По данным одного из банков, расходы на подобные растения в октябре превысили сентябрьские показатели на 17%. Средний чек одной покупки составил в прошлом месяце 1258 рублей,
В банке отметили, что на сегодняшний день комнатные растения достигли огромной популярности. Это во многом объясняется тем, что жители городов компенсируют таким образом недостаток общения с природой, обострённый самоизоляцией и пандемией коронавируса.
Ранее NEWS.ru писал о том, что селекционно-питомниковый центр по выращиванию субтропических культур появится в Крыму на базе Крымского федерального университета.