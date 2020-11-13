В 2020 году россияне резко увеличили расходы на комнатные растения

https://static.news.ru/photo/d20555e2-2655-11eb-9399-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

На фоне введения новых ограничительных мер из-за пандемии коронавируса в октябре 2020 года россияне резко увеличили расходы на комнатные растения.

По данным одного из банков, расходы на подобные растения в октябре превысили сентябрьские показатели на 17%. Средний чек одной покупки составил в прошлом месяце 1258 рублей, передаёт ТАСС.

В банке отметили, что на сегодняшний день комнатные растения достигли огромной популярности. Это во многом объясняется тем, что жители городов компенсируют таким образом недостаток общения с природой, обострённый самоизоляцией и пандемией коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал о том, что селекционно-питомниковый центр по выращиванию субтропических культур появится в Крыму на базе Крымского федерального университета.