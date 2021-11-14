Малышева назвала лучший прививочный пункт в РФ и показала, как он работает

Телеведущая и врач Елена Малышева показала самый крупный центр вакцинации в Москве, которые расположен в ГУМе на Красной площади. Вместе с главврачом поликлиники, ответственной за центр вакцинации, ведущая программы «Жить здорово!» рассказала про работу пункта. Видеозапись доступна на официальном YouTube-канале программы.

Малышева отметила , что в российских центрах в отличие от Европы перед прививкой проверяют состояние пациента. Принимающий врач центра рассказала, на что обращают внимание во время предварительной проверки желающего привиться: острое заболевание, температура и кожный покров. Ведущая добавила, что в день в ГУМе прививают до пяти тысяч человек.

Она также рассказала про то, что людей после процедуры угощают мороженым. Людям старше 65 лет, которые прошли вакцинацию, дарят подарочные наборы от мэрии Москвы. Туда входят пульсоксиметр, тонометр, набор витаминов, таблетница, а также предметы личной гигиены.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья кандидат медицинских наук Алексей Куринный заявил, что правительство РФ и оперативный штаб по борьбе с коронавирусом должны определить показатели заболеваемости, при которых отменят QR-коды. Сам он считает, что такая мера должна вводиться только для купирования критического состояния.