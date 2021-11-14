Депутат Госдумы назвал условия отмены QR-кодов в России

Правительство РФ и оперативный штаб по борьбе с коронавирусом должны определить показатели заболеваемости, при которых отменят QR-коды. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья кандидат медицинских наук Алексей Куринный. Сам он считает, что такая мера должна вводиться только для купирования критического состояния, передаёт URA.RU.

По моему мнению, они должны вводиться исключительно для купирования критического состояния в части угрозы перегрузки медицинской инфраструктуры. Действовать очень короткое время, после этого отменяться. Какие-то конкретные показатели должны установить правительство и оперативный штаб, — сказал депутат.

По его словам, это единственное условие, при котором должны действовать QR-коды. Куринный подчеркнул, что, по его мнению, подобная мера сильно ограничивает права человека, поэтому может применяться только с этой целью.

Для всего остального, что там планируется, — для профилактики, усиления приверженности вакцинации — эта мера не годится, — заявил депутат.

Ранее правительство РФ направило в Госдуму законопроект о применении QR-кодов в общественных местах и транспорте. Использование подобной меры связано с тяжёлой эпидемиологической ситуацией с коронавирусом в стране.