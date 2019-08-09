В последние пять лет к процедуре липосакции стали чаще прибегать мужчины-военнослужащие. Раньше таких пациентов у пластических хирургов почти не было. Такие данные в беседе с News.ru озвучил известный пластический хирург, автор множества научных работ и изобретений Игорь Короткий. Из общего числа мужчин, решившихся на липосакцию, количество военных составляет 10%.

Врач пояснил, что, значительный процент из госслужащих, недовольных лишним весом, это люди высокого ранга — полковники и генералы. Чаще всего люди в форме хотят убрать жир в области живота, боков, спины.

Бытует мнение, что свою внешность с помощью пластической хирургии хотят улучшить только мужчины нетрадиционной ориентации. На самом деле мы чаще видим семейных людей, занимающихся мужественным родом деятельности. Также среди них много боксёров. Игорь Короткий пластический хирург, доктор медицинских наук

Из всех людей, кто делает липосакцию, 85-90% составляют женщины, а 10-15% — мужчины, сообщил врач. Общее же число россиян, делающих пластические операции, колеблется в районе 1-2%.

Дело не в дороговизне пластической хирургии. Сейчас операции по улучшению внешности могут себе позволить очень многие. Большинство либо боится подобных вмешательств, либо не видит в них необходимости, — отметил пластический хирург.

Липосакция — операция по удалению локальных жировых отложений хирургическим путём. Она производится на определённом участке тела, например, на животе, бедрах, ягодицах. После операции фигура приобретает более привлекательный внешний вид. Существуют несколько видов липосакции — тумесцентная, ультразвуковая, лазерная, РЧ-липосакция.