По прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), XXI век станет столетием аллергии. Уже сейчас это наиболее распространённое заболевание на планете. При этом в России отмечается рост продаж антигистаминных препаратов. Многие потребители покупают лекарства без назначения врача. NEWS.ru спросил у экспертов и медиков, к чему может привести самолечение и почему больных аллергией становится больше.

По статистике ВОЗ, аллергией сегодня страдает каждый пятый житель нашей планеты. Эта болезнь диагностирована у каждого шестого американца, каждого четвёртого немца, более чем у 30% россиян (у 17% москвичей). За последние два десятилетия заболеваемость аллергией возросла в три-четыре раза, причём она часто протекает в тяжёлой форме.

За последние два года в России на 7% выросли продажи антигистаминных препаратов, направленных на лечение аллергии. Такие данные предоставили NEWS.ru представители компании DSM Group, которая специализируется на исследованиях фармацевтического рынка.

За первое полугодие 2020 года было реализовано 47,3 тысячи антигистаминных препаратов. За аналогичный период 2018-го было продано 44,1 тысячи упаковок лекарств этого вида. Объёмы продаж препаратов в денежном эквиваленте выросли на 13% в 2020 году по сравнению с позапрошлым.

Резкий рост реализации средств против аллергии начался в середине марта этого года. На 12-й неделе (с 16 по 22 марта) показатели выросли до 67% по сравнению с аналогичным периодом позапрошлого года. Рост продолжался вплоть до конца апреля 2020-го, потом показатели выровнялись.

imago stock&people/Global Look Press

Резкий рост продаж антигистаминных препаратов в марте этого года действительно произошёл, подтвердил в беседе с NEWS.ru эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов. Это связано с ранним приходом весны во многие регионы России и с началом сезона цветения растений. Множество граждан запасались средствами впрок, потому что боялись, что возникнут перебои в поставках препаратов из-за пандемии. К апрелю россияне сделали запасы, и продажи упали, отметил эксперт.

Каждый год наши соотечественники скупают всё больше препаратов против аллергии. Многие принимают лекарства, даже не сходив на приём к врачу. Это стало массовым явлением в период пандемии, когда доступ к медицинской помощи был затруднён. Препарат от аллергии купить в аптеке стало слишком легко, отмечают эксперты. Значительная часть антигистаминных средств за последние годы перешла в разряд безрецептурных, говорит врач-аллерголог Владимир Болибок. Это влечёт за собой серьёзные последствия.

Примерно у половины пациентов, которые поставили себе диагноз «аллергия», никакой аллергии нет, а есть различные патологии со схожими симптомами. В результате бесконтрольного приёма антигистаминных средств могут появиться побочные эффекты, например сыпь, сосудистые реакции, нарушения работы желудочно-кишечного тракта. Владимир Болибок врач аллерголог-иммунолог врач аллерголог-иммунолог

Рост продаж этой группы препаратов также связан с увеличением количества больных аллергией в России, сообщил Болибок. Оно происходит ежегодно. Главная причина — ухудшение здоровья населения в целом. Это происходит по нескольким причинам: плохая экология, обилие недоброкачественных продуктов с содержанием антибиотиков, пестицидов, красителей, консервантов.

В этом году сильное цветение злаковых культур в столичном регионе спровоцировало тёплое и дождливое лето. Из-за этого выросло число жалоб горожан на обострение аллергии. На московских газонах часто можно встретить сильнейшие аллергены: тимофеевку, мятлик, пырей, овсяницу, райграс, одуванчик, подорожник, лебеду и полынь. Специалисты московского департамента природопользования и охраны окружающей среды прогнозируют их цветение вплоть до конца августа.