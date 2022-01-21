Иммунолог объяснил, почему у больных COVID-19 перестало пропадать обоняние

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Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что переболевших коронавирусом может быть в 6–10 раз больше, нежели говорится в официальной статистике. Дело в том, что зачастую пациенты с бессимптомной формой заболевания или же переносящие его легко не обращаются за медицинской помощью, пишет РИА Новости.

Вот их в шесть или, повторюсь, в 10 даже раз больше, чем выявленных заражённых, — сказал специалист. Жемчугов также рассказал, когда новая волна пандемии может пойти на спад. По словам...