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Иммунолог объяснил, почему у больных COVID-19 перестало пропадать обоняние

Иммунолог Крючков объяснил, почему у больных коронавирусом перестало пропадать обоняние
10:56, 21 января 2022
Иммунолог объяснил, почему у больных COVID-19 перестало пропадать обоняние Фото: unsplash.com
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Потеря обоняния стала реже фиксироваться у больных коронавирусом по двум причинам — из-за понижения тропности вируса и меньшей патогенности штамма «омикрон». Так исчезновение популярного симптома COVID-19 после появления «омикрона» в разговоре с Lenta.ru объяснил иммунолог Николай Крючков.

Тут два момента: первый — это меньшая тропность вируса к соответствующим нервам, рецепторам, из-за чего происходит меньшее поражение, — отметил врач.

Помимо этого, из-за меньшей патогенности штамма «омикрон» в большинстве случаев протекает легко или бессимптомно.

Среди всех заражаемых в единицу времени «омикрон» даёт больше таких случаев, но при этом он в принципе даёт большее количество заражений, — резюмировал иммунолог.

Ранее доктор и телеведущий Александр Мясников рассказал о трёх симптомах заражения коронавирусом, при которых необходимо срочно обращаться к врачу. По его мнению, это одышка в покое или при небольшой физической нагрузке, постоянно высокая температура выше 38,3 и пульс постоянно ниже 94. При этом он добавил, что новым «омикроном»-штаммом «так или иначе заразится большинство жителей страны».

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