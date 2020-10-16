Вирусологи научились определять людей, невосприимчивых к COVID-19

В начале октября власти Москвы ввели ограничения, чтобы сдержать очередную вспышку коронавирусной инфекции. Часть сотрудников переведена на удалённую работу, а школьников — на домашнее обучение. Большинство людей по-прежнему боится нового заболевания. COVID-19 — не до конца изученная инфекция, а её действие на организм пока предсказать сложно. Из двух больных одинакового возраста один переболеет без симптомов, другой окажется в реанимации на аппарате ИВЛ. Также вызывает множество вопросов возможность повторного заражения. У одного больного формируется стойкий иммунитет к вирусу, а у другого недуг возникает повторно. NEWS.ru ознакомился с новым изобретением российских учёных, которое позволяет определить степень защиты конкретного организма от вируса.

Исследователи уже установили, что иммунитет к SARS-CoV-2, особенно после перенесённого в лёгкой форме заболевания, может оказаться нестойким. И в России, и за рубежом есть официально зарегистрированные случаи повторного заражения. Эксперты задавались вопросом: почему одни люди болеют коронавирусом повторно, а у других формируется протективный иммунитет (полная защита от заболевания). Ответ на него нашли совсем недавно.

Актуальные исследования показали, что полностью защищают от заболевания все вируснейтрализующие анти-RBD антитела. Они вырабатываются у людей при встрече с инфекцией. Особые белки блокируют попадание вируса в клетку и защищают от повторного заражения. Правда, не в каждом организме они ведут себя одинаково. У некоторых больных антитела не вырабатываются в достаточном количестве после перенесённого COVID-19. Также со временем их концентрация в крови снижается.

Недавно на рынке появились новые тест-системы, разработанные Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, которые помогают определить наличие в крови именно вируснейтрализующих анти-RBD антител. То есть они предметно отвечают на вопрос о том, сформирован ли в результате перенесённого заболевания протективный иммунный ответ. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал о принципах работы нового изобретения.

Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к рецептор-связывающему домену поверхностного гликопротеина S (spike) коронавируса SARS-CoV-2 nearmedic.ru

Наша тест-система третьего поколения, мы её так называем, среди всех антител класса G выявляет только те, которые непосредственно нейтрализуют вирус. Мы взяли этот белок (S-белок) как мишень и при помощи иммуноферментного анализа (ИФА) ведём поиск, есть ли у человека в крови такие антитела, которые способны блокировать проникновение вируса в клетки. Александр Гинцбург директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России

Точность таких анализов близка к 100%, добавил Гинцбург. Поэтому если наличие анти-RBD антител будет выявлено, то в течение, по крайней мере, ближайших нескольких месяцев человек сможет быть уверен, что не заболеет COVID-19 и не заразит своих близких.

1 октября компания «Ниармедик плюс» начала массовое производство новейших тест-систем для определения протективного, защитного иммунитета к вирусу SARS-CoV-2. Первая партия уже выпущена. В ближайшее время предприятие начнёт поставки в медицинские учреждения страны.

Анализы на наличие анти-RBD антител сегодня проводятся только в некоторых частных клиниках и лабораториях Москвы и Московской области. Но в будущем они получат более широкое применение. В действующей восьмой версии Временных методических рекомендаций Минздрава России «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» говорится о том, что проведение иммуноферментного анализа для определения анти-RBD антител рекомендуется для оценки напряжённости поствакцинального протективного иммунитета.