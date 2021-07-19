Коронавирус не любит жары, но темпы заболеваемости не снижаются

Самым ужасным сном школьника всегда было болеть на летних каникулах. А для взрослого — заболеть в свой законный и долгожданный отпуск. Это лето стало кошмаром для сотни тысяч россиян. В июле ежедневно фиксируется более 25 тысяч случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Велики шансы, что на этом удручающем уровне статистика держится весь сезон.

Учёные США из DHS опубликовали свои наблюдения за коронавирусом в разных климатических условиях. Период полураспада вируса в капельке слюны на поверхности при температуре 21–23 градуса по Цельсию, влажности 20% и при отсутствии солнца составит 18 часов, а в тех же условиях, но при влажности 80% — 6 часов. При температуре 35 градусов по Цельсию и влажности 80% он ускорится до 1 часа, а при температуре 21–23 градуса, влажности 80% и в летнее время — до 2 минут. Если обобщить, то получится, что вирус не любит жару и влажность. Следовательно, заболеваемость должна идти вниз, а не вверх. Разберёмся, почему же ситуация в России только ухудшается.

Прежде всего, учёные не утверждают, что при жаре вирус непременно исчезнет. Предполагаемая связь между температурой окружающей среды и темпами распространения коронавируса является предметом кропотливого изучения. Специалисты лишь нашли некоторые закономерности, которые только предстоит научно обосновать и подтвердить.

Второй фактор — это летние путешествия и отпуска. Привозных (не только и даже не столько из-за рубежа) случаев заболевания COVID-19 стало гораздо больше, чем весной 2021 года. Внутренняя летняя миграция, новые контакты между людьми помогают коронавирусу распространяться.

Денис Гришкин/АГН «Москва»

И третья причина — всё ещё медленные темпы вакцинации, несмотря на все усилия государства.

В общем, все планы туроператоров, обычных граждан и даже целых государств были снова испорчены болезнетворным вирусом. Только теперь его мутацией под названием «дельта». Это индийский штамм, который отличается от предшественников высоким процентом заражения при контакте с больным и тяжестью лёгочной инфекции и цитокинового шторма, которые являются последствиями коронавируса. Отказываться от отдыха, по опросам ВЦИОМа, россияне всё равно не собираются. Более 50% работающих граждан будут брать отпуск в летние месяцы, а четверть из них планируют отпуск на берегу Чёрного моря, около 7% опрошенных полетят за границу. Понятно, что вакцинация не успевает за отдыхающими.

Антонина Петровна Иванова, доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии КГМУ, негодует: «Поймите, что каждый раз, когда вы заходите в общественное место, вы рискуете столкнуться с коронавирусной инфекцией, не говоря уже о полётах и поездках за границу». Прививка, по её словам, является самым оптимальным способом снизить риски заболевания и тяжёлой формы течения болезни.

Я рекомендую совместить профилактический приём противовирусных препаратов и прививочные меры. Во время вакцинации иммунитет находится в уязвимом состоянии, поэтому поддержка ему необходима. «Арбидол» (действующее вещество — умифеновир. — NEWS.ru) входит в новейшую 11-ю версию рекомендаций Минздрава по лечению COVID-19. Минздрав внёс в инструкцию арбидола сведения о его специфической активности в отношении вируса SARS-CoV-2. А значит, «Арбидол» не только эффективен как профилактическое средство, но и как лекарственный препарат прямого действия, — говорит врач-инфекционист.

Антонина Петровна Иванова Личный архив

Очевидно, если темпы заболеваемости не снизятся, нас ожидают ещё более строгие карантинные меры. Но ещё страшнее заболеть ковидом. Поэтому пройти вакцинацию и принимать профилактически противовирусные препараты призывают уже не только врачи, но и работники сфер обслуживания, сферы общепита, туроператоры и перевозчики. Здоровое население — это здоровая экономика и уверенность в завтрашнем дне.