Врач назвал частый и малоизвестный симптом коронавируса у детей

https://static.news.ru/photo/9770d1fc-11f3-11eb-b9e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Характерный в большей степени для детей симптом коронавируса — сыпь на коже. Появляется она по всему телу, однако в основном страдают ноги, в особенности ступни. Подобная реакция может быть первым симптомом того, что ребёнок заразился COVID-19. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил член Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Кондрахин.

По его словам, сыпь у детей при коронавирусе обычно не чешется, однако может вызывать чувство жжения и сохраняться на всём протяжении болезни. Кожная реакция при этом часто не сопровождается температурой и кашлем, поясняет специалист. Однако после неё у ребёнка может появиться диарея, которая в раннем возрасте также характерна для COVID-19.

В период пандемии терапевт рекомендует обращать внимание на все симптомы, которые необычны для ребёнка. Зачастую родители не знают о том, каким образом может проявляться коронавирус и путают его с другими заболеваниями.

Сыпь при коронавирусе взрослые часто путают с обычной потничкой, особенно в осенний период, когда детей тепло одевают на улицу. А вот диарею порой приписывают ротавирусу. Однако стоит отметить, что это инфекционное заболевание действительно часто встречается у детей в холодный сезон, когда скопление детей в помещениях достаточно большое, — заявил NEWS.ru Кондрахин.

При любом нехарактерном для ребёнка симптоме терапевт рекомендует незамедлительно обращаться к врачу. В особенности стоит насторожиться, если у малыша одновременно появилась сыпь и диарея.

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