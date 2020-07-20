Учёные выяснили, когда в людях иссякает оптимизм

https://static.news.ru/photo/dd878f7a-c9a8-11ea-a42c-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Оптимизм присущ человеку в течение почти всей его жизни. При этом с годами надежды на позитивное будущее только крепнут, выяснили учёные из Университета штата Мичиган.

Они провели крупнейшее исследование, чтобы определить, насколько оптимистичны люди в жизни и в какие периоды. Кроме того, они пытались разобраться, как различные жизненные события влияют в этом отношении на человека, сообщает «МедикФорум» со ссылкой на результаты изысканий, обнародованные в Journal of Research in Personality.

Учёные расспросили 75 тысяч американцев, немцев и голландцев в возрасте от 16 до 101 года. Специалисты изучали такие жизненные события, как браки, разводы, новую работу, выход на пенсию, изменения в состоянии здоровья и утраты второй половины, родителя или ребёнка.

Оказалось, что на протяжении взрослой жизни оптимизм в людях постоянно растёт. Даже люди с довольно плохими жизненными обстоятельствами стараются смотреть в будущее позитивно. Затем в какой-то период укрепление оптимизма выходит на так называемое плато, оставаясь на одном и том же уровне.

Уже в зрелом возрасте было отмечено снижение позитивных ожиданий. Это, полагают исследователи, вызвано проблемами со здоровьем и пониманием того, что основная часть жизни позади. Далеко не все пожилые становятся пессимистами, но перемены всё же есть.

Ранее NEWS.ru писал, что американские психологи назвали оптимизм ключом к долголетию. Они обнаружили взаимосвязь между уровнем позитивного настроя и количеством прожитых лет. Однако российские психологи оказались более скептичны. Они заявили, что слишком многое в судьбе человека зависит от факторов конкретной среды и культуры, чтобы с уверенностью заявлять о новом «рецепте» долголетия.

Впрочем, есть и другая, более ощутимая выгода оптимизма. Специалисты из Университета штата Иллинойс выяснили, что оптимисты спят лучше пессимистов. У людей, которые смотрят в завтрашний день позитивно, более крепкий и качественный сон.