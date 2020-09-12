Китайский учёный предупредил о потенциальной опасности яблок

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Китайский учёный Чжан Чуньжун рассказал, что яблоки снижают риск развития рака, помогают расслаблять кишечник (когда это необходимо), нормализуют стул, уменьшают уровень сахара и липидов в крови, а также повышают иммунитет. Однако в определённом случае этот фрукт может вызвать серьёзные проблемы с ЖКТ.

По словам специалиста, которые приводят «Невские новости», яблоки становятся опасными, если их употреблять в сочетании с бататом, также называемом сладким картофелем. Этот овощ содержит много крахмала. Для усвоения этого элемента в желудке выделятся кислота в повышенном объёме. Яблоки содержат довольно много органических кислот, в сочетании эти продукты способны вызвать серьёзные расстройства.

Сам по себе батат является очень питательным овощем, содержащим диетическую клетчатку. Он способен помочь диабетикам в поддержании уровня сахара. Яблоки же учёный советует есть, приготовив их на пару или сварив.

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова ранее призвала есть фрукты понемногу и вместе с белковой пищей, чтобы избежать появления неалкогольной жировой болезни печени, писал NEWS.ru.