Китайский учёный предупредил о потенциальной опасности яблок

Китайский учёный Чжан Чуньжун рассказал, что яблоки снижают риск развития рака, помогают расслаблять кишечник (когда это необходимо), нормализуют стул, уменьшают уровень сахара и липидов в крови, а также повышают иммунитет. Однако в определённом случае этот фрукт может вызвать серьёзные проблемы с ЖКТ.
По словам специалиста, которые
Сам по себе батат является очень питательным овощем, содержащим диетическую клетчатку. Он способен помочь диабетикам в поддержании уровня сахара. Яблоки же учёный советует есть, приготовив их на пару или сварив.
Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова ранее призвала есть фрукты понемногу и вместе с белковой пищей, чтобы избежать появления неалкогольной жировой болезни печени, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен