Эндокринолог объяснила, почему фрукты надо есть вместе с белковой пищей

https://static.news.ru/photo/6785fa94-d9e5-11ea-a703-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чрезмерное употребление фруктов может обернуться вредом для здоровья и даже привести к появлению неалкогольной жировой болезни печени. Лучше есть это лакомство понемногу и вместе с белковыми продуктами, рассказала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

Как объяснила врач, содержащиеся во фруктах фруктоза и глюкоза нужны человеческому организму, но в разумных количествах. При этом фрукты отличаются друг от друга по содержанию этих веществ, передаёт Радио Sputnik.

В косточковых фруктах больше содержится глюкозы и меньше фруктозы. А в семечковых — больше фруктозы и меньше глюкозы. То есть в яблоках больше фруктозы, в абрикосах больше глюкозы. И когда человек думает, что ест безвредные яблоко или грушу, это не так — он в большом количестве ест фруктозу, которая может привести к неалкогольной жировой болезни печени. Глюкоза перерабатывается под действием инсулина и идёт на энергию и в жировые запасы, фруктоза вся захватывается белками печени, — объяснила эндокринолог.

Поэтому фрукты нужно употреблять не в качестве перекуса между приёмами пищи, а как самостоятельное блюдо. При этом важно сочетать их с белками, например, молочной продукцией.

Когда человек перекусывает фруктами или ягодами, он получает глюкозу, фруктозу, большой выброс инсулина в зависимости от того, сколько съел. При этом в рационе не хватает важного компонента — белка. Перекус фруктами хорош, но только если фрукт идёт в качестве десерта: кусочек сыра, йогурт, и к этому добавить яблоко, абрикосы. Большие фрукты лучше есть по одному, мелкие по несколько штук. Когда человек съедает белок и фрукты, уменьшается всплеск глюкозы, меньше отложится, больше потратится, — заключила Павлова.

Как писал NEWS.ru ранее, богатые витаминами свежевыжатые фруктовые и овощные соки могут нанести и вред здоровью при их неправильном употреблении, предупредили специалисты Роскачества.