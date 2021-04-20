Кардиолог перечислила неявные признаки гипертонии

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Артериальная гипертензия, также известная как гипертония, может долгое время протекать без характерных симптомов. Однако о повышении давления могут свидетельствовать неявные признаки, которые и помогают определить опасную болезнь, рассказала кардиолог Александра Попова.

По её словам, среди таких симптомов тошнота, одышка, отёк, приливы жара к лицу и даже повышенная утомляемость и раздражительность, которые часто не связывают с подобной причиной. При этом стандартными симптомами повышенного давления, напомнила врач, являются головная боль и головокружения.

Гипертензия — коварное заболевание и иногда протекает совершенно бессимптомно. <...> Поэтому нужен контроль. В зоне риска — мужчины старше 40 лет и женщины в постменопаузе, — рассказала Попова в эфире «Радио 1».

Она рекомендовала людям, находящимся в группе риска, а также тем, у кого по линии родителей была предрасположенность к заболеванию, регулярно измерять давление, не дожидаясь явных поводов. Для этого, по словам медика, следует приобрести тонометр, чтобы иметь возможность проверять состояние на дому. Если такой возможности нет, то можно воспользоваться прибором, который есть в любом медицинском кабинете.

Ранее заслуженный врач города Москвы и телеведущий Александр Мясников посоветовал гипертоникам соблюдать рацион и не допускать появления избыточного веса. При этом соблюдать строгую диету необязательно, можно лишь исключить из рациона жирную пищу и максимально снизить потребление соли и сахара.