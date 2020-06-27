Кардиолог перечислил растительные добавки, которые помогут перенести жару

https://static.news.ru/photo/7ee076c2-b827-11ea-ac29-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обезопасить себя от негативного влияния жары и температурных перепадов на самочувствие и здоровье можно, принимая препараты-адаптогены, рассказал врач-кардиолог, директор клиники госпитальной терапии Сеченовского Университета, академик РАН Юрий Беленков.

Врач напомнил, что при так называемой «погодной пиле» — резких переменах погоды, перепадах атмосферного давления, метеозависимым и страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями людям может стать плохо. Чтобы не усугубить течение своих болезней, кардиолог рекомендовал заранее запастись привычными препаратами и проконсультироваться с врачом по поводу дозировки, передаёт радио Sputnik.

В такой ситуации нужно прежде всего соблюдать рекомендации по лекарственным препаратам, которые были даны. Если чего-то не хватает, не откладывайте на завтра, обратитесь к врачу, чтобы скорректировать дозу лекарств, — сказал Беленков.

При метеозависимости поддерживать нормальное самочувствие помогут препараты-адаптогены. К ним относятся китайский лимонник, левзея, элеутерококк и гормон мелатонин. Мелатонин, который, как известно, способствует засыпанию, «заведует» биологическими, циркадными ритмами и помогает лучше переносить причуды погоды.

Также врач призвал не экспериментировать с температурой воздуха в помещении при помощи кондиционеров и носить в жару правильную одежду.

Одежда и обувь не должны быть тесными, должны быть дышащими, голова должна быть покрытой. По всем санитарным нормам разница между уличной и комнатной температурой не должна превышать 5 градусов. Если на улице 30, а вы ставите кондиционер на 18, это стопроцентная гарантия радикулитов, течения из носа, кашля и всего остального. Кроме того, необходимо потреблять больше воды, можно добавить туда растворимые соли натрия, магния, чтобы восполнить потерю жидкости и микроэлементов и не допустить сгущения крови, — посоветовал кардиолог.

При первых признаках перегрева и обезвоживания — головной боли, головокружении, слабости и потемнении в глазах — необходимо обратиться к врачу.

Суббота, 27 июня, станет самым жарким днём недели в Москве. Воздух прогреется до 32 градусов тепла, что на шесть градусов выше нормы.

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