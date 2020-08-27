Испытания китайской вакцины от COVID-19 могут начаться в РФ в сентябре

https://static.news.ru/photo/a2ed99ec-e86e-11ea-b259-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Медики НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева собираются в середине сентября приступить к испытаниям вакцины от коронавируса производства КНР с участием добровольцев, заявил и. о. директора учреждения Дмитрий Лиознов.

По его словам, в начале испытаний планируется небольшое исследование на 500 человек. После него стартует «большое, массовое», с участием пяти тысяч добровольцев по всему миру, передаёт РИА Новости.

И. о. директора НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева также добавил, что речь идёт о вакцине, разработанной в Китае для ограниченного применения у военнослужащих. В испытаниях будут задействованы добровольцы из Канады, Бразилии, ОАЭ и России.

11 августа президент РФ Владимир Путин сообщил, что первая российская вакцина, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, прошла процедуру регистрации. Препарат, получивший название «Спутник V», создали в сжатые сроки, потому что проводили разработки не с нуля, а использовали предыдущие наработки — ту же платформу, что и против вируса Эбола.

Ранее NEWS.ru писал, что ещё несколько препаратов для иммунизации населения от коронавирусной инфекции COVID-19 проходят процедуру регистрации в России. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.