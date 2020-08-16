Испанский диетолог внёс ясность в тему имбиря

Имбирь имеет множество полезных свойств, однако часто люди либо переоценивают, либо недооценивают этот продукт. Испанский диетолог Айтор Санчес рассказал, как в действительности имбирь влияет на организм.
Рассказ специалиста
Из-за последнего свойства имбирь противопоказан тем, кто принимает лекарства от сахарного диабета. Таким людям следует проконсультироваться с лечащим врачом, если они не могут обойтись без имбиря.
Кроме того, этот продукт может вызвать проблемы с пищеварением, но только если съесть его в больших количествах. При традиционном употреблении в качестве специи он вполне безопасен.
Ранее NEWS.ru цитировал диетолога, по мнению которой регулярное употребление овсянки может принести вред организму.
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