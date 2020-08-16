Испанский диетолог внёс ясность в тему имбиря

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Имбирь имеет множество полезных свойств, однако часто люди либо переоценивают, либо недооценивают этот продукт. Испанский диетолог Айтор Санчес рассказал, как в действительности имбирь влияет на организм.

Рассказ специалиста приводит «Экономика сегодня». Имбирь считается достаточно изученным видом специй. Как установили учёные, этот продукт может помочь в борьбе с различными заболеваниями за счёт антиоксидантного эффекта. Также имбирь способствует снижению уровня глюкозы в крови.

Из-за последнего свойства имбирь противопоказан тем, кто принимает лекарства от сахарного диабета. Таким людям следует проконсультироваться с лечащим врачом, если они не могут обойтись без имбиря.

Кроме того, этот продукт может вызвать проблемы с пищеварением, но только если съесть его в больших количествах. При традиционном употреблении в качестве специи он вполне безопасен.

Ранее NEWS.ru цитировал диетолога, по мнению которой регулярное употребление овсянки может принести вред организму.