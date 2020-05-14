Инфекционист сообщил, что COVID-19 может развиваться очень быстро

https://static.news.ru/photo/448fb10c-9588-11ea-b716-fa163e074e61_660.jpg Георгий Сапронов Фото: facebook.com

Главный внештатный инфекционист управления делами президента РФ Георгий Сапронов рассказал, что заболевание, вызванное коронавирусной инфекцией может развиваться в организме человека очень быстро.

Он отметил, что заболевший сначала может чувствовать себя нормально, а затем оказаться в тяжёлом состоянии.

Заболевание коронавирусом нового типа может развиваться стремительно. Утром пациент может чувствовать себя более-менее, а вечером — оказаться на реанимационной койке, — привели слова инфекциониста в «Московском комсомольце».

Как писал NEWS.ru ранее, Георгий Сапронов сообщил о возросшей нагрузке на врачей. Однако он отметил, что в больницах нет ощущения «что это фронт и всё совсем тяжело».