Инфекционист сообщил, что COVID-19 может развиваться очень быстро

Главный внештатный инфекционист управления делами президента РФ Георгий Сапронов рассказал, что заболевание, вызванное коронавирусной инфекцией может развиваться в организме человека очень быстро.
Он отметил, что заболевший сначала может чувствовать себя нормально, а затем оказаться в тяжёлом состоянии.
Заболевание коронавирусом нового типа может развиваться стремительно. Утром пациент может чувствовать себя более-менее, а вечером — оказаться на реанимационной койке, — привели слова инфекциониста в «Московском комсомольце».
Как писал NEWS.ru ранее, Георгий Сапронов сообщил о возросшей нагрузке на врачей. Однако он отметил, что в больницах нет ощущения «что это фронт и всё совсем тяжело».